La Liga Contra el Cáncer lanzó una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para sumarse como voluntarios en la Colecta 2026 que realizarán durante el mes de agosto en la lucha contra esta enfermedad que aún genera temor y silencio en miles de hogares peruanos y que no distingue edad, género, ni condición económica.

Frente al cáncer, nadie debe estar solo

En el Perú, el voluntariado no es solo un gesto solidario. Según el informe: “Situación del Voluntariado en el Perú” (2024 - Voluntarios de las Naciones Unidas), más de 4.1 millones de peruanos y peruanas ha dedicado tiempo a actividades voluntarias durante los últimos años. En promedio, cada persona aportó 60 horas, sumando un total de 248 millones de horas que equivalen a más de 1,328 millones de soles en valor económico, representando el 0.13% del PBI nacional.

Esta data refleja a una sociedad que, pese a las dificultades, responde con generosidad. El voluntariado se concentra especialmente en áreas como la ayuda social (casi 40%) y la salud, sectores donde instituciones como la Liga Contra el Cáncer marcan una diferencia tangible en la vida de miles de familias. Por ello, ha abierto una importante convocatoria para toda la ciudadanía y empresas que deseen sumarse a los esfuerzos de salvar vidas mediante la construcción de una cultura preventiva contra el cáncer.

¿Cómo inscribirte?

Ingresa a voluntarios.ligacancer.org.pe, hasta el 12 de julio, y coloca tus datos. Así de rápido y fácil. Debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

• Tener 16 años o más.

• Vivir en Lima.

• Contar con Whatsapp.

• Tener mucho entusiasmo y ganas de ayudar.

La campaña de Colecta 2026 se desarrollará durante el mes de agosto, donde los voluntarios saldrán a las calles, con las características alcancías de la institución, para contar con el apoyo de los peruanos.

Todos sumamos para vencer al cáncer

La Liga Contra el Cáncer, fundada en 1950, es la institución sin fines de lucro, pionera y única, en el Perú, en impulsar la prevención, educación y detección temprana del cáncer. Esto brindando campañas de detecciones gratuitas, educación preventiva, atención médica accesible, acciones comunitarias y programas sociales, cuya financiación se realiza gracias al aporte de empresas y ciudadanos, destinados íntegramente en beneficio de la población más vulnerable.

“Ser Voluntario de la Liga Contra el Cáncer no solo ayuda a otros: te transforma. En un país que se siente dividido, el voluntariado nos recuerda que aún tenemos la capacidad de ser mejores, de actuar en unión, con empatía y propósito. Cada persona que se suma demuestra que los valores como la solidaridad, coraje y generosidad siguen vivos y nos caracterizan como peruanos”, señaló Damary Milla, gerente general de la entidad de salud.

En nuestro país, donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte y muchas familias no tienen acceso a un diagnóstico temprano por carecer de recursos suficientes, cada voluntario se convierte en un agente de esperanza. Su labor humaniza la respuesta ante el sufrimiento, genera comunidad y demuestra que el cambio real nace del compromiso individual puesto al servicio colectivo. No se requiere experiencia previa, solo ganas de contribuir y el deseo de ser parte de algo más grande.