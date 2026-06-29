La campaña de Colecta 2026 se desarrollará durante el mes de agosto. Foto: LIga Contra el Cáncer
La campaña de Colecta 2026 se desarrollará durante el mes de agosto. Foto: LIga Contra el Cáncer
Por Redacción EC

La Liga Contra el Cáncer lanzó una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para sumarse como voluntarios en la Colecta 2026 que realizarán durante el mes de agosto en la lucha contra esta enfermedad que aún genera temor y silencio en miles de hogares peruanos y que no distingue edad, género, ni condición económica.

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