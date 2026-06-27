La Liga Contra el Cáncer lanzó una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para sumarse como voluntarios en la Colecta 2026 que realizarán durante agosto. Los interesados deben ingresar a voluntarios.ligacancer.org.pe hasta el 12 de julio, y colocar sus datos. Deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

• Tener 16 años o más.

• Vivir en Lima.

• Contar con WhatsApp.

• Tener mucho entusiasmo y ganas de ayudar.

La campaña de Colecta 2026 se desarrollará durante el mes de agosto, donde los voluntarios saldrán a las calles, con las características alcancías de la institución, para contar con el apoyo de los peruanos.

La labor

La Liga Contra el Cáncer, fundada en 1950, es la institución sin fines de lucro, pionera y única, en el Perú, en impulsar la prevención, educación y detección temprana del cáncer. Esto brindando campañas de detecciones gratuitas, educación preventiva, atención médica accesible, acciones comunitarias y programas sociales, cuya financiación se realiza gracias al aporte de empresas y ciudadanos, destinados íntegramente en beneficio de la población más vulnerable.

Frente al cáncer, nadie debe estar solo

“Ser Voluntario de la Liga Contra el Cáncer no solo ayuda a otros: te transforma. En un país que se siente dividido, el voluntariado nos recuerda que aún tenemos la capacidad de ser mejores, de actuar en unión, con empatía y propósito. Cada persona que se suma demuestra que los valores como la solidaridad, coraje y generosidad siguen vivos y nos caracterizan como peruanos”, señaló Damary Milla, gerente general de la entidad de salud.

En nuestro país, donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte y muchas familias no tienen acceso a un diagnóstico temprano por carecer de recursos suficientes, cada voluntario se convierte en un agente de esperanza. Su labor humaniza la respuesta ante el sufrimiento, genera comunidad y demuestra que el cambio real nace del compromiso individual puesto al servicio colectivo. No se requiere experiencia previa, solo ganas de contribuir y el deseo de ser parte de algo más grande.