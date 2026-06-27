Liga contra el Cáncer convoca a voluntarios para salvar más vidas.
Liga contra el Cáncer convoca a voluntarios para salvar más vidas.
Por Redacción EC

La Liga Contra el Cáncer lanzó una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para sumarse como voluntarios en la Colecta 2026 que realizarán durante agosto. Los interesados deben ingresar a voluntarios.ligacancer.org.pe hasta el 12 de julio, y colocar sus datos. Deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

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