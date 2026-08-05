La Colecta 2026 tendrá como días centrales el 20 y 21 de agosto, con puntos de recaudación en distintos distritos de Lima | Foto: Liga Contra el Cáncer
La Colecta 2026 tendrá como días centrales el 20 y 21 de agosto, con puntos de recaudación en distintos distritos de Lima | Foto: Liga Contra el Cáncer
Por Redacción EC

Millones de peruanos viven sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o transporte. En muchas de estas comunidades también está presente el cáncer, una enfermedad que continúa cobrando vidas debido a la falta de prevención y al diagnóstico tardío. Para ayudar a cambiar esta realidad, la Liga Contra el Cáncer presentó la Colecta 2026, una campaña solidaria que permitirá llevar despistajes gratuitos a más zonas vulnerables del país.