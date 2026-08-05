Millones de peruanos viven sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o transporte. En muchas de estas comunidades también está presente el cáncer, una enfermedad que continúa cobrando vidas debido a la falta de prevención y al diagnóstico tardío. Para ayudar a cambiar esta realidad, la Liga Contra el Cáncer presentó la Colecta 2026, una campaña solidaria que permitirá llevar despistajes gratuitos a más zonas vulnerables del país.

En nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte. Cada día se detectan, en promedio, 220 nuevos casos, lo que representa alrededor de 80 mil diagnósticos al año. Sin embargo, más del 70% de estos casos se identifican en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso disminuyen considerablemente.

Esta situación afecta especialmente a las familias de menores recursos, donde la falta de acceso a servicios preventivos retrasa el diagnóstico y reduce las oportunidades de salvar vidas.

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Cada aporte permitirá que los consultorios móviles de la Liga Contra el Cáncer lleguen a más comunidades donde el acceso a la salud preventiva es limitado. La Colecta 2026 tendrá como días centrales el 20 y 21 de agosto , con puntos de recaudación en distintos distritos de Lima. Además, cientos de voluntarios recorrerán las calles, con sus características alcancías, para invitar a los ciudadanos a sumarse a esta causa.

La campaña cuenta con el respaldo de empresas solidarias como Sky, Aceros Arequipa, Ferreryos, Rimac y Fridays, así como con un grupo de Embajadores comprometidos con la prevención del cáncer, entre ellos Fernando Armas, Cint G, Celine Aguirre, Fabrizio Solari, Jota Quiñonez, Santiago Suárez, Pashi Pashi, Álex Lozada (TikToker Sr. Candy), Romina Gachoy, Gustavo Afanador, Kate Candela, Pablo Villanueva, Romina Vega, Alvina Ruiz, Cinthia Garreta, Víctor Hugo Dávila, Bruno Cavassa, Fiorella León, Paco Flores, Pamela López, Toño Rodríguez, Fátima Chávez entre otros.

Consultorios móviles

Actualmente, la institución cuenta con cinco consultorios móviles que recorren Lima y diversas regiones llevando atención gratuita a quienes más lo necesitan. Asimismo, dispone de dos centros detectores ubicados en av. Brasil 2746, Pueblo Libre, y av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima, donde la población puede acceder a atención especializada con reconocidos oncólogos y equipos de última generación, a precios accesibles.

Cada donación representa una oportunidad para acercar la prevención a quienes hoy no tienen acceso a servicios de salud y seguir salvando vidas.

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