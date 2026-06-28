Vecinos reportaron el cierre de importantes vías en el distrito de Lurigancho-Chosica durante el desarrollo del examen de admisión de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), situación ha dejado aislada a una urbanización de la zona.

De acuerdo con los reportes, el tránsito fue restringido también en la avenida Circunvalación y el puente Caracol, impidiendo el ingreso y salida de los residentes.

La restricción vehicular se habría dispuesto para facilitar el desarrollo del examen de admisión de la universidad, convirtiendo la vía en paso peatonal.

Hasta el momento, la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, cuyo alcalde es Oswaldo Vargas Cuellar, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones del cierre de las vías ni sobre las afectaciones reportadas por los vecinos.

Según la información difundida por los vecinos, efectivos de la Policía Nacional indicaron que cumplían las disposiciones establecidas y que el tránsito sería restablecido alrededor de la 1:00 p. m.