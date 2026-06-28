Cierran calle en Chosica. (Foto: El Comercio)
Cierran calle en Chosica. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Vecinos reportaron el cierre de importantes vías en el distrito de Lurigancho-Chosica durante el desarrollo del examen de admisión de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), situación ha dejado aislada a una urbanización de la zona.

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