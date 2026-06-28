Vecinos reportaron el cierre de importantes vías en el distrito de Lurigancho-Chosica durante el desarrollo del examen de admisión de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), situación ha dejado aislada a una urbanización de la zona.
TE PUEDE INTERESAR
- Culmina Marcha del Orgullo LGBTI+ 2026 con masiva concentración en el Campo de Marte tras recorrer el Centro de Lima
- Terremoto en Venezuela: migrantes y ciudadanos peruanos recolectan donaciones en exteriores de embajada venezolana
- Cancillería confirma que no se registran peruanos afectados tras terremoto de 7.5 en Venezuela
- Enfen prevé que El Niño costero se prolongue hasta el verano de 2027
Seguir temas