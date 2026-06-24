El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que, hasta el momento, ningún ciudadano peruano ha resultado afectado por el terremoto en Venezuela registrado la tarde de este miércoles 24 de junio.

“A través de la Sección de Intereses en Caracas, permanecemos atentos ante cualquier requerimiento de asistencia de nuestros connacionales. Asimismo, se informa que, hasta el momento, no se registran connacionales afectados”, se lee en el comunicado de prensa compartido en la cuenta oficial de X de Cancillería.

Un rescatista observa los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).

Cancillería habilitó canales de asistencia

Con el objetivo de asegurar una vía de comunicación rápida con la comunidad peruana en Venezuela, la Cancillería dispuso la apertura de sus plataformas de contacto directo ante posibles réplicas o solicitudes de orientación.

Cualquier ciudadano peruano que afronte una situación de emergencia o requiera reportar alguna incidencia vinculada al sismo puede comunicarse al número telefónico de emergencia: (00) 584142224598, y al correo electrónico institucional: info@consulperu-caracas.com

Perú se solidariza con Venezuela tras terremoto

El Gobierno peruano oficializó sus condolencias y el respaldo humanitario correspondiente hacia la administración y la población de la nación afectada. “El Perú expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante el fuerte sismo ocurrido hoy en Caracas y otras zonas del país, así como con las familias afectadas por este lamentable suceso”, se lee.

Por último, la Cancillería precisó que mantiene comunicación con la Sección de Intereses en Caracas para actualizar la situación de los residentes peruanos en el país caribeño.