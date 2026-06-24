La Cancillería precisó que mantiene comunicación con la Sección de Intereses en Caracas para actualizar la situación de los residentes peruanos en el país caribeño. Foto: EFE/Cancillería/composición GEC
La Cancillería precisó que mantiene comunicación con la Sección de Intereses en Caracas para actualizar la situación de los residentes peruanos en el país caribeño. Foto: EFE/Cancillería/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que, hasta el momento, ningún ciudadano peruano ha resultado afectado por el terremoto en Venezuela registrado la tarde de este miércoles 24 de junio.

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