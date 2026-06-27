La Marcha del Orgullo en Lima congregó a cientos de miembros de la comunidad LGBTI+ para realizar un recorrido por las calles del Cercado de Lima, este sábado 27 de junio. Ciudadanos pertenecientes a organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos se concentraron desde tempranas horas en la avenida de La Peruanidad para participar en la tradicional jornada de visibilización.

La movilización inició formalmente a las 3:00 p.m., y siguió el trayecto establecido y autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el cual abarcó las avenidas Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y 28 de Julio.

Diferentes colectivos recorrieron calles de la ciudad exigiendo respeto por sus derechos. (Diana Marcelo/@photo.gec)

Al promediar las primeras horas de la noche, los grupos y los carros alegóricos completaron el circuito circular para retornar al Campo de Marte, donde se instaló un escenario principal para culminar la jornada con un evento artístico.

“Familias que incluyen, orgullo que resiste”

Este año, la Marcha del Orgullo tuvo la consigna oficial “Familias que incluyen, orgullo que resiste”, frase que los voceros de la organización emplearon para destacar la importancia del soporte familiar hacia las personas miembros de la comunidad LGBTIQ+. Durante el mitin de cierre, en Jesús María, activistas locales y figuras públicas se pronunciaron para exigir el cese de los crímenes de odio y demandaron el reconocimiento de derechos civiles plenos en el marco legal del país.

La Policía Nacional (PNP) desplegó un gran contingente para acompañar la marcha a lo largo de su recorrido y custodiar el evento. La jornada se desarrolló sin incidencias de gravedad, registrándose únicamente la habitual congestión vehicular periférica en los accesos al Centro Histórico de Lima.

El servicio de transporte se restableció gradualmente

Una vez que los manifestantes llegaron nuevamente al interior del Campo de Marte, el tránsito vehicular en las avenidas troncales del Cercado de Lima empezó a regularizarse de forma progresiva. Personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) levantó los desvíos que afectaban las rutas ordinarias del transporte público.

Durante el mitin de cierre, en Jesús María, activistas locales y figuras públicas se pronunciaron para exigir el cese de los crímenes de odio y demandaron el reconocimiento de derechos civiles plenos en el marco legal del país. Foto: GEC

Las estaciones Dos de Mayo, España y Quilca del Metropolitano, que habían permanecido cerradas temporalmente, reabrieron sus accesos al público tras recibir la confirmación policial del despeje de la avenida Alfonso Ugarte. Asimismo, los buses del Corredor Azul y Corredor Morado (ruta 404) reanudaron sus rutas habituales por las avenidas Garcilaso de la Vega y Brasil, respectivamente.

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