os grupos y los carros alegóricos completaron el circuito circular para retornar al Campo de Marte, donde se instaló un escenario principal para culminar la jornada con un evento artístico. Foto: Diana Marcelo/@photo gec
os grupos y los carros alegóricos completaron el circuito circular para retornar al Campo de Marte, donde se instaló un escenario principal para culminar la jornada con un evento artístico. Foto: Diana Marcelo/@photo gec
Por Redacción EC

La Marcha del Orgullo en Lima congregó a cientos de miembros de la comunidad LGBTI+ para realizar un recorrido por las calles del Cercado de Lima, este sábado 27 de junio. Ciudadanos pertenecientes a organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos se concentraron desde tempranas horas en la avenida de La Peruanidad para participar en la tradicional jornada de visibilización.

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