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Resumen

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Personas afectadas por los terremotos aguardan este viernes, en el parque Ali Primera en el oeste en Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara
Personas afectadas por los terremotos aguardan este viernes, en el parque Ali Primera en el oeste en Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

Un equipo de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú partió este viernes hacia Venezuela para sumarse a la ayuda internacional enviada tras los dos terremotos que han dejado casi 1.000 muertos, miles de heridos y graves daños materiales en ese país.

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