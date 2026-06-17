Resumen
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La tarde de este miércoles 17 de junio, delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra una mujer, identificada preliminarmente como Norka. El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 3 de la avenida Independencia, a unos metros de la Catedral San José del Callao, conocida como la iglesia matriz. Tras el atentado, la víctima fue llevada auxiliada por los vecinos, quienes la llevaron al Hospital Daniel Alcides Carrión, pero no logró sobrevivir.
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