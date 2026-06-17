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De acuerdo a los primeros reportes y testimonios de vecinos, la víctima había protagonizado una gresca hace unos meses con los organizadores del pasaje de la salsa. Foto: capturas de Facebook/composición GEC
De acuerdo a los primeros reportes y testimonios de vecinos, la víctima había protagonizado una gresca hace unos meses con los organizadores del pasaje de la salsa. Foto: capturas de Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

La tarde de este miércoles 17 de junio, delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra una mujer, identificada preliminarmente como Norka. El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 3 de la avenida Independencia, a unos metros de la Catedral San José del Callao, conocida como la iglesia matriz. Tras el atentado, la víctima fue llevada auxiliada por los vecinos, quienes la llevaron al Hospital Daniel Alcides Carrión, pero no logró sobrevivir.

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