La tarde de este miércoles 17 de junio, delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra una mujer, identificada preliminarmente como Norka. El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 3 de la avenida Independencia, a unos metros de la Catedral San José del Callao, conocida como la iglesia matriz. Tras el atentado, la víctima fue llevada auxiliada por los vecinos, quienes la llevaron al Hospital Daniel Alcides Carrión, pero no logró sobrevivir.

Hasta el lugar del homicidio se desplazaron unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) para acordonar la escena del crimen y restringir el tránsito peatonal y vehicular. Peritos de criminalística realizaron las diligencias de recolección de casquillos de bala, elementos que serán integrados a la investigación.

De acuerdo a los primeros reportes y testimonios de vecinos, la víctima había protagonizado una gresca hace unos meses con los organizadores del pasaje de la salsa.

Asesinan a dos personas en el Callao (Foto: GEC)

Según información, la policía solicitará las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial del Callao y de los establecimientos comerciales situados en los alrededores, con el objetivo de identificar la ruta de escape utilizada por los asesinos, determinar las características de la motocicleta en el que se habrían desplazado para cometer el crimen.