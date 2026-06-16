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El Niño Costero: Enfen eleva pronóstico a una magnitud fuerte para el verano 2026-2027 (Foto: GEC)
El Niño Costero: Enfen eleva pronóstico a una magnitud fuerte para el verano 2026-2027 (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) elevó el pronóstico de intensidad para el evento de El Niño Costero en el verano 2026-2027. Según el Comunicado Oficial N° 11-2026, el fenómeno climático alcanzaría una magnitud entre fuerte y moderada.

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