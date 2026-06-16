La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) elevó el pronóstico de intensidad para el evento de El Niño Costero en el verano 2026-2027. Según el Comunicado Oficial N° 11-2026, el fenómeno climático alcanzaría una magnitud entre fuerte y moderada.

El organismo técnico estima que existe un 48% de probabilidad de que el evento sea de magnitud fuerte y un 46% de que resulte moderado en la región Niño 1+2. Esta condición anómala, que se inició en marzo de 2026, se prolongaría de manera continua hasta el verano de 2027.

Para el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2026, el comité advirtió una mayor probabilidad de que el fenómeno presente una magnitud fuerte. Posteriormente, se prevé que la intensidad disminuya a niveles moderados durante los meses previos a diciembre.

En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, se espera que El Niño se desarrolle desde junio de 2026 hasta marzo de 2027. Para el verano 2026-2027 en esta zona, se proyecta una magnitud fuerte con 44% de probabilidad y moderada con 36%.

Impactos y medidas de prevención

Durante el trimestre de junio a agosto, las temperaturas del aire se mantendrán por encima de los valores climáticos normales en todo el litoral peruano. En este lapso, el pronóstico meteorológico contempla la ocurrencia de episodios de lluvias ligeras, principalmente en las regiones de la costa norte.

El calentamiento del mar afectará los recursos pesqueros, alterando la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta en el stock norte-centro. Además, las autoridades prevén la presencia inusual de especies marinas asociadas a aguas cálidas y oceánicas en las zonas norte y centro del país.

Finalmente, el Enfen recomendó a las autoridades adoptar medidas de preparación para la respuesta ante la próxima temporada de lluvias. Estas acciones preventivas deben considerar el periodo entre septiembre de 2026 y abril de 2027 debido a la continuidad de las condiciones cálidas.