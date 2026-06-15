Resumen

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Los padres de la víctima también manifestaron que la Policía Nacional nunca los notificó sobre la detención de su hijo, que era un menor de edad, y que se enteraron de su paradero por los residentes de la zona. Foto: Defensoría/captura Latina/composición GEC
Los padres de la víctima también manifestaron que la Policía Nacional nunca los notificó sobre la detención de su hijo, que era un menor de edad, y que se enteraron de su paradero por los residentes de la zona. Foto: Defensoría/captura Latina/composición GEC
Por Redacción EC

Un menor de 17 años fue hallado muerto al interior de la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, tras haber permanecido recluido en la carceleta por 48 horas, desde el sábado, acusado de presunto robo. Su muerte se confirmó en el centro de salud más cercano, a donde fue evacuado en estado de inconsciencia.

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