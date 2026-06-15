Un menor de 17 años fue hallado muerto al interior de la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, tras haber permanecido recluido en la carceleta por 48 horas, desde el sábado, acusado de presunto robo. Su muerte se confirmó en el centro de salud más cercano, a donde fue evacuado en estado de inconsciencia.

De acuerdo a los primeros reportes, el adolescente fue retenido inicialmente por agentes de Serenazgo la madrugada del sábado y, posteriormente, quedó a disposición de los efectivos policiales de Manchay para los procedimientos correspondientes a ley.

Padres denuncian agresión física y acusación falsa

Según el testimonio del progenitor, el adolescente había salido a una reunión con sus amigos del colegio y, a su salida, acompañó a una de sus amigas a su casa. “Ellos ingresan a su casa, y la señora (mamá de la amiga) lo identifica, lo calumnia diciendo que mi hijo ha ingresado supuestamente a robar; mi hijo le dijo que no, pero la señora llama a Serenazgo”, narró para Latina.

El padre contó que, tras la acusación de la señora, “el Serenazgo lo detiene y golpea a mí hijo, y lo derivan a la comisaría; ahí nuevamente empiezan a torturarlo y golpearlo, y lo meten al calabozo”.

El padre del menor denunció que un efectivo policial le había pedido dinero a cambio de otorgar la libertad al menor. Foto: captura Latina

“¿Por qué entra a la comisaría caminando bien, en vida, y lo tienen que sacar después de dos días, muerto? Simplemente acá en la comisaría, por negligencia o por tanto golpe que los policías le han puesto a mi hijo, lo mataron, lo estrangularon adentro; solamente porque mi hijo no quiso indicar su nombre lo han torturado, lo han golpeado, le he encontrado sin ropa, con la ropa todo rota, en medias, sin zapatillas”, agregó.

Por otra parte, los padres de la víctima también manifestaron que la Policía Nacional nunca los notificó sobre la detención de su hijo, que era un menor de edad, y que se enteraron de su paradero por los residentes de la zona. Una vez que llegaron a la dependencia policial, observaron que el adolescente presentaba evidentes lesiones en el cuerpo y la vestimenta desgarrada.

“Después de dos días detenido, por vecinos que lo vieron en un patrullero, me llego a enterar que mi hijo estaba en la comisaría (...) nunca me llamaron por teléfono, nunca llegaron a la dirección de mi casa (para notificar)”.

Familia denunció acciones sospechosas de la Policía

Los padres del menor también denunciaron que, entre los objetos devueltos, hallaron un papel con la huella dactilar de su hijo en el que supuestamente quedaba escrito que recibió un buen trato. “Esos documentos que la han hecho sellar ha sido ya cuando mi hijo estaba en deceso”, denunciaron.

El progenitor denunció que un efectivo policial le había pedido dinero a cambio de otorgar la libertad al menor: “Me hace llamar un técnico el que estaba llevando el caso y me dice ‘¿Cuánto cuánto vas a colaborar para que lleves a tu hijo?’ Y yo le dije que no tengo dinero, y entonces él me dijo ‘Pásame 500 soles y y te vas al toque no más’”.

Menor muere en comisaría en Manchay. Foto: Latina

Tras no acceder a un acuerdo, los efectivos policiales le mencionaron que debía esperar un poco más; pero “cuando fui a llevarle una torta, ya no miraba a mi hijo, y después de insistir tanto, los policías fueron a verlo, y luego dijeron ‘que salgan los padres afuera’ y se acercaron más policías, pero no me querían informar”. “Yo tuve que ingresar por la cochera de la comisaría y me di cuenta que estaban arrastrando a mi hijo desde la carceleta, ni siquiera estaban usando una camilla, ni siquiera lo cargaron”, añadió el padre de familia.

Por su parte, la madre del menor precisó que su hijo estudiaba en la organización ‘Sinfonía por el Perú’: “Mi hijo era un niño muy estudioso, tenía muy buen cerebro, un prodigio, una bendición muy grande... pero él tenía sueños, él quería ser arquitecto, él era un músico, él estudiaba en la Sinfonía por el Perú, un niño muy talentoso, no tenía por qué morir de esa manera, lo trataban como un animal”.

Fiscalía inició investigación por homicidio

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) dispuso formalmente el inicio de una investigación preliminar contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de homicidio.

El Ministerio Público dispuso que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina efectúe el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones de los familiares del menor, la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, entre otros. Foto: Ministerio Público

Las disposiciones fiscales ordenaron que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina asuma las diligencias técnicas en la escena. Entre las acciones programadas se encuentra el análisis de las bandas de video de las cámaras de seguridad internas de la comisaría de Manchay, la recopilación de los exámenes de necropsia legal y la toma de testimonios del personal policial que estuvo a cargo de la guardia durante las 48 horas de detención.

Defensoría interviene Comisaría de Manchay para corroborar tortura

La Defensoría del Pueblo inició una intervención en la comisaría de Manchay para “supervisar la celda donde el adolescente permaneció retenido”. “Dicha visita se desarrolló junto a representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP) y la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de determinar presuntos actos de tortura o malos tratos”, comunicó la entidad.

Defensoría exhorta a la Fiscalía realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de la muerte del menor. Foto: Defensoría del Pueblo

A su vez, la Defensoría reiteró su pedido al Ministerio Público para que inicié una “investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de este lamentable fallecimiento y determinar si se respetaron los protocolos en casos de detención de adolescentes y sus derechos conforme a las normas de protección de derechos de personas menores de edad”.