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El Niño se prolongaría hasta febrero de 2027 con magnitud débil, estima ENFEN. Foto: difusión
El Niño se prolongaría hasta febrero de 2027 con magnitud débil, estima ENFEN. Foto: difusión
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) informó que mantiene vigente la “Alerta de El Niño Costero” y advirtió que este fenómeno tendría mayores probabilidades de alcanzar una magnitud moderada entre mayo y agosto de 2026.

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