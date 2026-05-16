La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) informó que mantiene vigente la “Alerta de El Niño Costero” y advirtió que este fenómeno tendría mayores probabilidades de alcanzar una magnitud moderada entre mayo y agosto de 2026.

De acuerdo con el Comunicado Oficial N.° 09-2026, el organismo señaló que, tras evaluar las actuales condiciones oceánicas y atmosféricas, así como los pronósticos climáticos nacionales e internacionales, el escenario más probable es que El Niño Costero continúe hasta febrero de 2027 con una intensidad débil en la región Niño 1+2, correspondiente al Perú.

El fenómeno de El Niño provoca lluvias intensas en la costa norte y sequías en la sierra sur. Conoce qué es, cómo se produce y cómo afecta a Perú. Foto: Internet.

Asimismo, el Enfen indicó que en el Pacífico central, correspondiente a la región Niño 3.4, se prevé la presencia de condiciones cálidas desde junio de 2026 hasta febrero de 2027, en concordancia con la evolución del fenómeno El Niño. El comunicado precisa que el evento tendría una magnitud débil, aunque no se descarta que pueda intensificarse a moderada durante noviembre y diciembre de este año.

Respecto al comportamiento climático para el trimestre mayo-julio de 2026, el organismo estimó precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual en la costa norte del país, con lluvias focalizadas principalmente en mayo, en medio del proceso de transición hacia la temporada seca.

En cuanto a las temperaturas del aire, el Enfen proyectó que estas permanecerán por encima de sus valores normales a lo largo del litoral peruano. En el ámbito hidrológico, prevé que los caudales en la región hidrográfica del Pacífico se mantengan dentro de parámetros normales.

Sobre el impacto en la actividad pesquera, el comunicado señala que el incremento del calentamiento del mar provocaría que los cardúmenes de anchoveta tiendan a desplazarse hacia mayores profundidades en las próximas semanas. Además, su proceso reproductivo continuaría en estado de reposo gonadal, tal como se ha observado recientemente y conforme al comportamiento histórico de la especie.

En cuanto a las temperaturas del aire, el Enfen proyectó que estas permanecerán por encima de sus valores normales a lo largo del litoral peruano.

Ante este panorama, el Enfen exhortó a las autoridades a considerar los escenarios de riesgo contenidos en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con el objetivo de ejecutar medidas de prevención, reducción del riesgo de desastres y acciones de preparación frente a posibles emergencias durante la próxima temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027.

Finalmente, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y anunció que continuará monitoreando las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras. El próximo comunicado oficial será emitido el 29 de mayo de 2026.