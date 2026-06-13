A pocos días de que inicie oficialmente el invierno en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, días más cortos, temperaturas bajas, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. En ese contexto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó sobre el inicio de este fenómeno a nivel global, el cual provocará un aumento inusual en la temperatura de la superficie del mar y podría intensificarse en los próximos meses, generando impactos negativos en nuestro país. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre las consecuencias que tendrían la ciudadanía ante estos acontecimientos climáticos dentro de poco. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL INVIERNO 2026 EN EL PERÚ TRAS LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO?

Hace unos días, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anunció que inició oficialmente el Fenómeno de El Niño Global, lo cual traerá temperaturas anómalas en el océano Pacífico en los próximos meses. En cuanto a nuestro país, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú indicó que, tras la llegada del invierno, Lima y otras ciudades costeras no están experimentando el característico frío, sino inusuales días cálidos debido a la presencia del Fenómeno El Niño costero y global, según especialistas.

De hecho, las temperaturas mínimas podrían descender a valores inusuales, es decir, hasta entre 16 y 17 °C. De esta manera, el Senamhi espera que este fenómeno se intensifique entre noviembre y enero, cuando el El Niño alcanzaría su máxima intensidad. Según las proyecciones, la región andina registraría lluvias por debajo de los niveles habituales durante el verano, una tendencia que también podría extenderse a la cuenca amazónica, conforme comparte Infobae.

¿CUÁNDO INICIA EL INVIERNO 2026 EN PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el otoño en nuestro país se estima que finalice este sábado 20 de junio de 2026 para dar paso a la estación del invierno, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más frío. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú: