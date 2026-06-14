El devastador choque de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, ha provocado una profunda conmoción en la comunidad digital y artística global. Horas después de la tragedia ocurrida en la mañana de este domingo, la Policía Civil y medios oficiales como CNN Brasil y G1 (Globo) confirmaron las identidades de las seis víctimas fatales.

Entre los fallecidos se encuentran el excéntrico cantante estadounidense Oliver Tree y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim, mundialmente conocido en las redes sociales como “Gaspi”. Ambos viajaban en la aeronave principal con rumbo a Angra dos Reis cuando se produjo la colisión en el aire.

¿Cómo murió Gaspar Prim “Gaspi” y el resto de los tripulantes?

De acuerdo con los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, el accidente ocurrió en horas de la mañana en las inmediaciones de la concurrida Avenida das Américas. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo bajo condiciones climáticas que, de manera preliminar, se reportaban como despejadas y favorables.

❌🙏🏼Conmoción mundial: el video de la tragedia donde falleció el youtuber argentino Gaspi en Brasil pic.twitter.com/H5H5JJeGc7 — PaseClave (@paseclave__) June 14, 2026

Tras el fuerte impacto en el aire, la aeronave principal (un Eurocopter AS 350 B2 con matrícula PP-MAC) en la que viajaban el cantante y sus acompañantes se desplomó directamente sobre el patio de almacenamiento de un concesionario de vehículos eléctricos. La caída desató una explosión inmediata y un incendio de gran magnitud que consumió cerca de 20 automóviles estacionados. La segunda aeronave cayó a poco más de 100 metros del punto principal y no llegó a incendiarse. Los equipos de rescate confirmaron que el impacto fue de tal gravedad que no hubo sobrevivientes en ninguno de los dos transportes.

El irreverente youtuber argentino que conquistó las redes

Una de las confirmaciones que más ha impactado al público hispanohablante es la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi. Con millones de seguidores en sus plataformas, el joven bonaerense era considerado uno de los fenómenos más disruptivos del entretenimiento en el cono sur.

Gaspi saltó a la fama masiva gracias a sus videos de humor ácido, situaciones incómodas en la vía pública de Buenos Aires y sus icónicas interacciones con desconocidos marcadas por su característica voz grave y su saludo “buenass”. Además, su popularidad internacional se había consolidado aún más tras participar en grandes eventos de la comunidad de streamers, como su comentada aparición en la escena de “La Velada del Año V”. El creador se encontraba en Brasil registrando nuevo contenido multimedia y colaborando en proyectos audiovisuales al momento del accidente.

Lucas Vignale y Lucas Brito: Los talentos audiovisuales que completaban el grupo

El helicóptero trasladaba a un equipo estrechamente vinculado a la producción de contenidos y la música urbana de la región. Las autoridades civiles identificaron a los otros dos pasajeros fallecidos:

Lucas Vignale: Destacado director de videoclips y realizador visual de origen argentino. Vignale era una pieza clave en el entorno de Gaspi y de múltiples artistas de la escena urbana, encargado de plasmar la estética visual de sus producciones.

Destacado director de videoclips y realizador visual de origen argentino. Vignale era una pieza clave en el entorno de Gaspi y de múltiples artistas de la escena urbana, encargado de plasmar la estética visual de sus producciones. Lucas Brito Chaves (conocido como “Lucas Frota”): Joven productor musical y de eventos de nacionalidad brasileña que venía acompañando la logística y las conexiones del equipo internacional durante sus días en Río.

Junto a los fallecidos en el accidente también se encontraba el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree.