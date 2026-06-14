El mundo de la música alternativa y el pop internacional se encuentra de luto. Este domingo 14 de junio de 2026, las autoridades locales y CNN Brasil confirmaron el trágico fallecimiento del cantante, productor y compositor estadounidense Oliver Tree Nickell, conocido mundialmente como Oliver Tree. El artista de 32 años perdió la vida tras un devastador accidente de helicóptero ocurrido en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió Oliver Tree?

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil de Río de Janeiro, el incidente se registró en horas de la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

Cantor Oliver Tree é um dos mortos em acidente aéreo no Rio; assista #AgoraCNN pic.twitter.com/NCFb97IWXN — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 14, 2026

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que aún se encuentran bajo investigación. Tras el fuerte impacto en el aire, ambas aeronaves se desplomaron sobre el patio de almacenamiento de un concesionario de vehículos eléctricos ubicado en la Avenida das Américas. La caída provocó una fuerte explosión y un incendio de gran magnitud que consumió al menos 20 automóviles y motocicletas estacionados en el lugar.

Equipos de la corporación de bomberos, la CET-Rio y la Policía Militar acudieron de inmediato para acordonar la zona, controlar el fuego y proceder con el rescate de las víctimas.

La lista oficial de víctimas confirmadas por la Policía Civil

El siniestro aéreo dejó un saldo total de seis personas fallecidas y ninguna sobreviviente en las aeronaves. La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro identificó formalmente a los ocupantes de ambos helicópteros:

En la aeronave principal, que se dirigía hacia la localidad turística de Angra dos Reis, viajaba el cantante junto a tres amigos y el piloto:

Oliver Tree Nickell (Pasajero / Cantante)

(Pasajero / Cantante) Lucas Vignale (Pasajero)

(Pasajero) Gaspar Prim (Pasajero)

(Pasajero) Lucas Brito Chaves (Pasajero)

(Pasajero) Alexandre Souza (Piloto)

En la segunda aeronave involucrada en el choque viajaba únicamente el tripulante:

Charles Marsillac (Piloto), descrito por la comunidad aeronáutica local como un profesional de amplia experiencia en el sector.

El paso de Oliver Tree por Sudamérica y su última publicación

Oliver Tree se encontraba en territorio brasileño en el marco de su gira internacional “World’s First World Tour”. El pasado 6 de junio de 2026, el intérprete de éxitos virales como “Life Goes On” y “Miss You” se había presentado con gran éxito en la ciudad de São Paulo.