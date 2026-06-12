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Mikel Erentxun celebra los 40 años de Duncan Dhu con un esperado concierto en Lima. (Foto: Peru.com / Diego Toledo)
Mikel Erentxun celebra los 40 años de Duncan Dhu con un esperado concierto en Lima. (Foto: Peru.com / Diego Toledo)
Por Redacción EC

El cantautor español Mikel Erentxun llegará a Lima para ofrecer un concierto especial el próximo 10 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”. La preventa de entradas estará disponible a partir del lunes 15 de junio, a las 10 a.m., a través de la plataforma oficial de Joinnus.

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