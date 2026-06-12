El cantautor español Mikel Erentxun llegará a Lima para ofrecer un concierto especial el próximo 10 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”. La preventa de entradas estará disponible a partir del lunes 15 de junio, a las 10 a.m., a través de la plataforma oficial de Joinnus.

La gira representa un homenaje a cuatro décadas de trayectoria musical y permitirá a los seguidores revivir las canciones que marcaron a varias generaciones. Para esta celebración, Mikel Erentxun ha decidido realizar una pausa en su carrera como solista durante 2025 y 2026 para centrarse exclusivamente en el repertorio de Duncan Dhu.

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“Queridos amigos, este próximo 2025 se cumplen 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu y saldré a la carretera a celebrarlo acompañado de mi banda”, anunció el artista español al presentar oficialmente su gira internacional.

Mikel Erentxun ha decidido realizar una pausa en su carrera como solista durante 2025 y 2026 para centrarse exclusivamente en el repertorio de Duncan Dhu. (Foto: Difusión)

Durante la gira que recorrerá diversos países, el artista español estará acompañado por Rubén Caballero en la guitarra, Mikel Azpiroz en los teclados, Fernando Neira en el bajo e Igor Telletxea en la batería.

Uno de los principales atractivos del espectáculo será el repertorio, que incluirá las canciones más representativas de la discografía de Duncan Dhu. El recorrido musical abarcará distintas etapas de la agrupación, desde “Por Tierras Escocesas” hasta “El Duelo”, recordando los momentos más importantes de su evolución artística.

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Los asistentes también podrán disfrutar en vivo de algunos de los temas más recordados de la banda, como “En algún lugar”, “Cien gaviotas” y “A un minuto de ti”, clásicos del rock en español.

De esta manera, el concierto de Mikel Erentxun espera capturar la atención de sus incondicionales seguidores. Las entradas estarán disponibles en preventa desde el 15 de junio, a las 10 a.m., a través de la plataforma oficial de Joinnus.