Los artistas colombianos J Balvin y Ovy on the Drums, junto con el creador de contenido Westcol, lanzaron “Godzila”, unacanción que reinterpreta el clásico tema fiestero “I Like to Move It” (1993) del dúo neoyorquino Reel 2 Real.
Los artistas colombianos J Balvin y Ovy on the Drums, junto con el creador de contenido Westcol, lanzaron “Godzila”, unacanción que reinterpreta el clásico tema fiestero “I Like to Move It” (1993) del dúo neoyorquino Reel 2 Real.
“Godzila” es el noveno lanzamiento del sello discográfico W Sound, un proyecto desarrollado en sesiones de ‘streaming’ e impulsado por Ovy on the Drums y Westcol, que busca conectar el clásico de los años noventa con las nuevas audiencias de la música urbana, tal y como explicó su equipo de prensa en un comunicado.
La canción se inspira en el tema lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman y producido por Erick Morillo y, de acuerdo con la información, tiene un significado personal para J Balvin, ya que en ella están implicadas experiencias familiares relacionadas con el entorno del vocalista, nacido en Medellín.
“La canción nació de una conexión especial dentro de su entorno familiar y del vínculo que desarrolló con su hijo, convirtiéndose en una pieza que trasciende lo musical para adquirir una dimensión emocional única”, agregó el equipo de prensa del cantante.
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