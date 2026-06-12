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J Balvin y Westcol reviven el clásico “I Like to Move It” en su nuevo tema “Godzila”. (Foto: Instagram / @jbalvin)
J Balvin y Westcol reviven el clásico “I Like to Move It” en su nuevo tema “Godzila”. (Foto: Instagram / @jbalvin)
Por Redacción EC

Los artistas colombianos J Balvin y Ovy on the Drums, junto con el creador de contenido Westcol, lanzaron “Godzila”, una canción que reinterpreta el clásico tema fiestero “I Like to Move It” (1993) del dúo neoyorquino Reel 2 Real.

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