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Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta presentan un nuevo tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol. (Foto: Instagram / @andreabocelliofficial)
Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta presentan un nuevo tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol. (Foto: Instagram / @andreabocelliofficial)
Por Agencia EFE

La FIFA presentó el miércoles 10 de junio la canción “DNA”, interpretada por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026 junto con el tema “Dai Dai” de Shakira.

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