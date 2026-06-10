Resumen
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La agrupación española Nueva Línea y el cantante peruano Ezio Oliva presentaron una nueva versión del tema “Cómo le hago”, una colaboración que adapta el tema original al sonido folclórico y popular de las artistas tinerfeñas.
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