La agrupación española Nueva Línea y el cantante peruano Ezio Oliva presentaron una nueva versión del tema “Cómo le hago”, una colaboración que adapta el tema original al sonido folclórico y popular de las artistas tinerfeñas.

Esta producción conjunta busca fusionar las propuestas de ambos proyectos musicales, incorporando la identidad sonora y geográfica de las Islas Canarias, en la composición creada por el artista peruano.

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Para esta entrega, el conjunto musical europeo modificó la base de la pieza con el objetivo de trasladarla al formato de orquesta popular canaria, imprimiendo su lenguaje sonoro característico sobre la melodía.

Actualmente, Ezio Oliva se encuentra radicado en Madrid, ciudad desde donde ha gestionado la promoción de sus últimos sencillos titulados “Sevilla”, “Mal amor” y “De Madrid al Cielo”.

Por su parte, la agrupación Nueva Línea llega a esta colaboración tras impulsar su proyección internacional mediante la difusión reciente de su tema “Un beso”.