Ezio Oliva decidió comenzar una nueva vida junto a Karen Schwarz y sus hijas en Europa. En los últimos días, la pareja compartió en redes sociales el proceso que atraviesan y las dificultades que viven; sin embargo, no todo es tranquilidad, ya que el cantante decidió compartir cómo enfrentó un reciente ataque de ansiedad.

A través de sus redes sociales, Ezio Oliva compartió uno de los momentos más vulnerables de su vida al sufrir un ataque de ansiedad. De forma casual, este hecho coincidió con una grabación que estaba haciendo Karen Schwarz, quien, al notar a su esposo en el suelo, dejó el teléfono a un lado y fue rápidamente a auxiliarlo.

“He dudado muchísimo antes de subir este video, porque no muestra mi mejor versión, sino la más frágil, esa que casi nunca enseño… pero es real. Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno… y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos”, relató en la leyenda de su video.

La pareja sorprendió al revelar un entorno muy distinto al que muchos imaginaban: Una caja como su comedor. (Foto: Instagram /Ezio Oliva)

A pesar de la difícil situación, el cantante decidió hacer público el video con un propósito claro: visibilizar la importancia de la salud mental. En su mensaje, enfatizó que, aunque estos episodios pueden ser abrumadores, es posible salir adelante con ayuda profesional y el apoyo del entorno cercano.

“Dudé, dudé mucho en compartirlas. Aun así, decidí hacerlo no para dar pena ni victimizarme, sino para visibilizar algo que muchos callan: la salud mental es una prioridad que debemos cuidar”, agregó Ezio.

“De esto se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda, de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte”, resaltó el cantante en su post.

Ezio Oliva compartió su momento más vulnerable tras revelar las dificultades que atraviesa luego de mudarse con su familia a España. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que Karen Schwarz tuvo un rol clave durante la crisis de Ezio Oliva. Al percatarse de lo ocurrido, de forma casual, acudió rápidamente para ayudarlo a recuperar la calma, demostrando el soporte emocional que mantiene la pareja en esta etapa de cambio.