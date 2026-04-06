Resumen

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Ezio Oliva compartió su momento más vulnerable tras revelar las dificultades que atraviesa luego de mudarse con su familia a España. (Foto: Instagram)
Ezio Oliva compartió su momento más vulnerable tras revelar las dificultades que atraviesa luego de mudarse con su familia a España. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Ezio Oliva decidió comenzar una nueva vida junto a Karen Schwarz y sus hijas en Europa. En los últimos días, la pareja compartió en redes sociales el proceso que atraviesan y las dificultades que viven; sin embargo, no todo es tranquilidad, ya que el cantante decidió compartir cómo enfrentó un reciente ataque de ansiedad.

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