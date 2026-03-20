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Resumen

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Las piernas le temblaban. Diez mil personas —quizá más— lo rodeaban en esa arena de Tenerife. Parado en el centro del escenario, no había margen de error. Minutos antes, en ese mismo espacio habían sido ovacionados Laura Pausini, Ana Torroja, Marta Sánchez y Carlos Vives. Ahora le tocaba a Ezio Oliva.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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