El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Ezio Oliva.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Dormir. Es importante recuperar la energía que gastamos en los conciertos y giras.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Cualquier lugar y momento, pero con mis hijas y esposa. La familia, para mí, es lo más importante de la vida.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

La resiliencia. Siento que es un valor y lo he desarrollado a través de las experiencias, las estrategias de afrontamiento y las habilidades sociales.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

La impuntualidad. Me pasa a menudo que me distraigo en una llamada y se me va el tiempo.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No tengo, soy muy sencillo, aunque algunas veces bromeo, por ejemplo, poniéndome los zapatos al revés.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de amabilidad.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Causita, brother, hagamos una cosa.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi familia lo es todo.

¿En qué ocasiones mientes?

Cuando considero que la verdad puede hacer daño. A veces la prudencia es lo mejor.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando nacieron mis hijas Antonia y Cayetana.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Definitivamente, mi casa, el proceso de comprarla, remodelarla a mi gusto, implementar un estudio de grabación y, ahora, disfrutarla al máximo. Es una satisfacción.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi celular, es mi agenda, mi diario, mi orientador y mi instrumento de trabajo.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La empatía. Pienso que es una capacidad única y una habilidad de pocos.

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

De la historia musical, con el maestro Juan Luis Guerra, por su excelencia musical, capacidad de reinventarse y luchar ante tantos obstáculos en su vida personal.

¿Cómo te gustaría morir?

De muy viejito, sin darme cuenta.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Volvería a ser yo mil veces, cada ser humano es una edición limitada.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Teletransportarme para evitar las largas esperas en el aeropuerto y aviones.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los violadores. Nadie tiene derecho a hacer daño, vivimos en una sociedad en donde se le enseña a la mujer a tener cuidado, en vez de enseñarle al hombre a no violar ni abusar. //