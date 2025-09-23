A casi un año de su regreso a los escenarios luego de 14 años, la banda peruana Adammo se presentará nuevamente en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el próximo 19 de diciembre de 2025.

De ese modo, el concierto busca repetir el éxito de su primer reencuentro (mayo), que congregó a más de 10 mil personas.

“[El grupo] quiso cerrar una puerta y terminó abriendo otra, brindando una vorágine de emociones en 120 minutos de adrenalina pura”, indicó su comunicado de prensa.

La banda, conformada por Ezio Oliva, Renzo Bravo, Diego Ubierna y Nicholas Cáceres, ofrecerá un espectáculo donde interpretarán sus mayores éxitos como “Sin Miedo”, “Algún Día”, “En Tus Sueños”, “Te Regalo”, “Venus” y “Hoy Quiero”.

Las entradas estarán disponibles en Joinnus. La preventa, que incluye un 20 % de descuento en todas las zonas, comenzará el jueves 25 de septiembre a las 10:00 a. m. y estará disponible hasta agotar el stock.

Los precios de las entradas son:

Zona Platinum: S/ 160

S/ 160 Zona VIP: S/ 96

S/ 96 Zona General: S/ 52