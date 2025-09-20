El espectáculo musical “Planchando el Despecho” anunció una nueva función especial para este domingo 28 de septiembre a las 4:00 p. m. en el Convexia Expo Center, en la avenida Javier Prado Este N.° 4406, en Surco.

La cantante Maricarmen Marín fue quien hizo el anuncio, sorprendiendo a los asistentes al revelar que tendrán una “presentación distinta y cargada de sabor” donde la “cumbia será protagonista”.

Por ello, para esta edición, el espectáculo contará con la participación especial de Mauricio Mesones, reconocido intérprete de cumbia peruana, quien se sumará a Katia Condos, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Marín.

“Planchando el Despecho” mantiene funciones regulares hasta el 2 de octubre, pero esta presentación cumbiera promete ser única. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.