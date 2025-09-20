El espectáculo musical “Planchando el Despecho” anunció una nueva función especial para este domingo 28 de septiembre a las 4:00 p. m. en el Convexia Expo Center, en la avenida Javier Prado Este N.° 4406, en Surco.
La cantante Maricarmen Marín fue quien hizo el anuncio, sorprendiendo a los asistentes al revelar que tendrán una “presentación distinta y cargada de sabor” donde la “cumbia será protagonista”.
CONOCE MÁS: “Planchando el Despecho”: los secretos del musical en el que Katia Condos, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín buscan sanar en colectivo
Por ello, para esta edición, el espectáculo contará con la participación especial de Mauricio Mesones, reconocido intérprete de cumbia peruana, quien se sumará a Katia Condos, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Marín.
“Planchando el Despecho” mantiene funciones regulares hasta el 2 de octubre, pero esta presentación cumbiera promete ser única. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.
