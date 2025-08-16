La obra musical “Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo” regresará a los escenarios este 2025, incorporando a la cantante y conductora de televisión Maricarmen Marín al elenco principal, que ya cuenta con Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky.
Según declaraciones de Neyra, la llegada de Maricarmen ha sido un aporte significativo. “Llega con la cumbia a ponerle sabor a todo, y desde el primer ensayo se sintió como si siempre hubiera estado con nosotras. Es muy disciplinada y ha entrado con una actitud hermosa”, afirmó la actriz.
Dirigida por Juan Carlos Mazo y con dirección musical de Diego Dibós, la obra se presentará en el Convexia Expo Center en Surco a partir del 3 de septiembre.
CONOCE MÁS: Gianella Neyra sobre ‘SCVD 2’: “Producir en la nieve fue un sueño, emocionará tanto como la primera”
La producción de Macanudo Producciones y Mujeres de la PM promete una nueva experiencia para los asistentes. Gianella adelantó que esta temporada incluirá nuevas canciones, coreografías e historias.
“Este año vienen nuevas canciones, nuevas coreografías, nuevas historias... y, además, Maricarmen Marín llega a contar su propio despecho”, comentó.
Neyra también destacó el nuevo local, que es más amplio y permite “jugar mucho más con el espectáculo”. Adicionalmente, se han programado actividades especiales: los miércoles serán de karaoke y los sábados se convertirán en “una fiesta total”.
MÁS INFORMACIÓN: “Extraño la televisión, es mi hábitat”: Cristian Rivero lejos de la TV se reinventa, habla de Latina y de nueva apuesta teatral
En esta nueva etapa de la obra, el elenco principal se ha ampliado para incluir a niñas que interpretarán las versiones infantiles de las protagonistas.
Sobre este proceso, Neyra comentó que “fue una experiencia preciosa”, y que se buscaba que las pequeñas actrices capturaran la “esencia de nuestra personalidad sin imitar”.
Las entradas para 'Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo’ ya están disponibles a través de Teleticket.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC