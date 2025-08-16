La obra musical “Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo” regresará a los escenarios este 2025, incorporando a la cantante y conductora de televisión Maricarmen Marín al elenco principal, que ya cuenta con Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky.

Según declaraciones de Neyra, la llegada de Maricarmen ha sido un aporte significativo. “Llega con la cumbia a ponerle sabor a todo, y desde el primer ensayo se sintió como si siempre hubiera estado con nosotras. Es muy disciplinada y ha entrado con una actitud hermosa” , afirmó la actriz.

Dirigida por Juan Carlos Mazo y con dirección musical de Diego Dibós, la obra se presentará en el Convexia Expo Center en Surco a partir del 3 de septiembre.

La producción de Macanudo Producciones y Mujeres de la PM promete una nueva experiencia para los asistentes. Gianella adelantó que esta temporada incluirá nuevas canciones, coreografías e historias.

Elenco de 'Planchando el despecho'

“Este año vienen nuevas canciones, nuevas coreografías, nuevas historias... y, además, Maricarmen Marín llega a contar su propio despecho”, comentó.

Neyra también destacó el nuevo local, que es más amplio y permite “jugar mucho más con el espectáculo”. Adicionalmente, se han programado actividades especiales: los miércoles serán de karaoke y los sábados se convertirán en “una fiesta total”.

En esta nueva etapa de la obra, el elenco principal se ha ampliado para incluir a niñas que interpretarán las versiones infantiles de las protagonistas.

Sobre este proceso, Neyra comentó que “fue una experiencia preciosa”, y que se buscaba que las pequeñas actrices capturaran la “esencia de nuestra personalidad sin imitar”.

Las entradas para 'Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo’ ya están disponibles a través de Teleticket.