El proceso de recaudación ya se encuentra habilitado para el público a través de Yape, banca móvil del BCP y el sitio web oficial de la organización | Foto: Difusión
El proceso de recaudación ya se encuentra habilitado para el público a través de Yape, banca móvil del BCP y el sitio web oficial de la organización | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Fundación Teletón Perú presentó su campaña nacional para este 2026 bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, una iniciativa que busca recaudar un total de S/ 9,168,510 este 11 y 12 de septiembre.

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