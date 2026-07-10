La Fundación Teletón Perú presentó su campaña nacional para este 2026 bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, una iniciativa que busca recaudar un total de S/ 9,168,510 este 11 y 12 de septiembre.

El evento de lanzamiento se desarrolló en el Museo de Arte de Lima (MALI) con la conducción de Gianella Neyra y Cristian Rivero.

Gianella Neyra y Cristian Rivero presentaron el lanzamiento de la Teletón 2026

Durante la ceremonia, los organizadores informaron que el dinero reunido servirá para mantener las terapias de los actuales pacientes de los centros Teletón, incrementar la cobertura de 700 a más de 1,000 menores beneficiados y superar las 180,000 atenciones durante el siguiente periodo.

Como principal novedad, la institución estrenó su primera serie web digital. Esta producción audiovisual está protagonizada por los propios niños usuarios de los centros de rehabilitación, quienes actúan junto a diversas personalidades de la televisión, la música y las plataformas digitales como Gisela Valcárcel, Adolfo Aguilar, Cielo Torres y Eduardo Romay, entre otros.

Los capítulos del proyecto se emitirán mediante las cuentas oficiales de la fundación en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

La Teletón busca recaudar un total de S/ 9,168,510 para este 2026 / JKOHAGURA

Asimismo, las autoridades de la entidad recordaron que durante el año 2025 se efectuaron más de 120 mil asistencias de rehabilitación a nivel nacional. También se confirmó la continuidad del Programa de Embajadores Digitales, integrado por ‘influencers’ que el año anterior consiguieron recaudar más de S/ 1.1 millones.

El proceso de recaudación ya se encuentra habilitado en Yape, la banca móvil del BCP y el sitio web oficial de la organización. Adicionalmente, los ciudadanos podrán realizar aportes presenciales en las cajas de diversos supermercados y tiendas de conveniencia desde el 1 de agosto.