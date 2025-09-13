La meta solidaria de la Teletón Perú para este año es reunir S/8′054.927, que se destinarán a financiar terapias, atenciones y tratamientos especializados. Este año, el evento se realizará el viernes 12 y sábado 13 de setiembre, bajo el lema “Unidos es posible”. Contará con una transmisión ininterrumpida de 26 horas a través de señal abierta, radio y plataformas digitales.

Asimismo, la programación incluirá presentaciones de artistas nacionales e internacionales, así como la difusión de 12 historias de vida, provenientes de ciudades como Iquitos, Piura, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Lima

En tanto, se han habilitado diferentes formas de ayudar. En una de ellas, las personas deberán adquirir productos FIELD en PlazaVea, ya sea de manera presencial en todas las tiendas a nivel nacional o de forma virtual a través de la página web. La empresa se ha comprometido a donar un porcentaje de las ventas de sus productos .

La Teletón Perú es una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de niñas y niños con discapacidad y sus familias, brindándoles acceso a terapias y tratamientos especializados en sus Centros de Rehabilitación Integral, que se hallan ubicados en distintas regiones del país. Estos centros ofrecen atención multidisciplinaria, que incluye terapia física, ocupacional, de lenguaje y más, para ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial y lograr una mayor independencia.