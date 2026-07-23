La Policía Nacional del Perú realizará un emotivo desfile institucional dedicado a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú.
La Policía Nacional del Perú realizará un emotivo desfile institucional dedicado a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú.
Por Redacción EC

A poco menos de dos meses para la edición 2026 de la Teletón Perú, y en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Policía Nacional del Perú rendirá homenaje a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú, en un emotivo homenaje a realizarse el próximo viernes 24 de julio en la Explanada de la Clínica San Juan de Dios Deportiva – Av. Nicolás Arriola 3250, San Luis.

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