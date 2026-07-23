A poco menos de dos meses para la edición 2026 de la Teletón Perú, y en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Policía Nacional del Perú rendirá homenaje a los niños y niñas de la Fundación Teletón Perú, en un emotivo homenaje a realizarse el próximo viernes 24 de julio en la Explanada de la Clínica San Juan de Dios Deportiva – Av. Nicolás Arriola 3250, San Luis.

Este evento será presidido por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, General Óscar Arriola Delgado, y contará con la participación del CEO de la Fundación Teletón Perú, Sergio León, además de autoridades, familias Teletón, artistas invitados y cientos de niños y niñas beneficiarios de la Fundación.

Durante la jornada, los asistentes disfrutarán de un gran desfile con bandas de música, caballería, unidades especializadas, vehículos policiales y diversas delegaciones de la institución, en un homenaje especialmente preparado para los niños y niñas de la Teletón y sus familias.

Asimismo, el evento contará con la presencia de reconocidas figuras del espectáculo como Samahara Lobatón, Renato Rossini, Adriana Quevedo, Rocío Miranda, Romina Gachoy, Toño Rodríguez, la agrupación Combinación de La Habana, Alondra Huarac y Farik Grippa, entre otros invitados especiales, quienes se sumarán a esta jornada de solidaridad.

La meta para este año es recaudar S/ 9,168,510, recursos que permitirán financiar la rehabilitación integral de más de mil niños y niñas con discapacidad física, motora y trastorno del espectro autista provenientes de familias de bajos recursos.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón Perú 2026se llevará a cabo los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre con una tradicional transmisión ininterrumpida de 26 horas.

¿Cómo apoyar a la Teletón 2026?

La Fundación Teletón Perú invita a todos los peruanos a comenzar a sumarse desde hoy a esta gran cruzada solidaria.

Las donaciones pueden realizarse a través de:

Yape: 989 361 677

Botón Donaciones de la App BCP.

Desde el 1 de agosto, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart.

Todos los canales de donación disponibles en www.teleton.pe.

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