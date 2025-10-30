Teletón Perú celebró a empresas y personalidades que ayudaron a lograr histórica recaudación

La solidaridad volvió a unir al país. En una ceremonia realizada en el Museo de Arte de Lima (MALI), la Fundación Teletón Perú reconoció a las empresas, medios de comunicación y figuras públicas que hicieron posible superar la meta de recaudación de la edición 2025, alcanzando S/9,450,000. Este resultado, un 18% superior al del año anterior, permitirá financiar más de 140,000 atenciones de rehabilitación para niños y adolescentes en todo el país.

Los reconocimientos “Corazones Solidarios”, símbolo de gratitud institucional, fueron entregados a Supermercados Peruanos, el BCP, Plaza Vea, Yape, América Televisión, Promart, Grupo El Comercio, TVPerú, JetSMART, la Policía Nacional del Perú y la productora LXG. Cada uno de ellos fue aplaudido por su contribución decisiva a una campaña que combina el esfuerzo ciudadano con el compromiso empresarial.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

“El 70% de lo recaudado provino de la ciudadanía y el 30% del sector privado. Ese 30% fue fundamental; sin el apoyo de las empresas, no habríamos logrado alcanzar la meta”, señaló Sergio León, gerente general de la Teletón Perú. “La empresa privada convierte la responsabilidad social en resultados tangibles para miles de familias”, añadió.

El crecimiento de la recaudación permitirá ampliar la cobertura de atención en los centros de Piura, Chiclayo, Arequipa, Iquitos, Cusco y Lima, asegurando tratamientos integrales de rehabilitación física y motora, además de acompañamiento psicológico a los pacientes y sus familias.

Grupo El Comercio fue reconocido por su apoyo continuo

Durante la ceremonia, el Grupo El Comercio fue una de las organizaciones distinguidas por su contribución sostenida a la causa. Al recibir el galardón, Carlos Salas, subdirector del grupo, destacó el compromiso periodístico y humano que ha acompañado a la Teletón desde sus inicios.

“Participamos desde dos frentes: desde la información y desde un compromiso que va más allá de los titulares, sobre todo cuando se trata de causas que le hacen bien al Perú, como la Teletón. Este no es solo un gesto simbólico, sino una convicción con un apoyo que fue, es y será permanente”, señaló Salas.

Carlos Salas y el premio Teletón Corazones Solidarios 2025 otorgado al Grupo El Comercio. (Foto: Valentina Astuhuaman) / © Valentina Astuhuaman / Icónica

El reconocimiento reafirma el papel del Grupo El Comercio en la difusión de causas sociales y en la promoción de la solidaridad colectiva como motor de cambio.

Embajadores de la solidaridad recibieron distinciones especiales

La Teletón también rindió homenaje a los presentadores Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, quienes fueron reconocidos como embajadores de la solidaridad por su compromiso constante con la campaña. A lo largo de los años, su participación ha sido clave para mantener viva la conexión entre el público y la causa, impulsando la empatía y la participación ciudadana.

Además, se entregaron dos premios especiales: la “Medalla Solidaria Teletón” y la “Insignia Solidaria”, distinciones que celebran la participación sostenida de instituciones y personas cuyo apoyo ha sido esencial para la continuidad del programa de rehabilitación.

Una meta que impulsa nuevas proyecciones

Con los resultados de esta edición, la Fundación Teletón Perú mira hacia el 2026 con un nuevo objetivo: superar las 165,000 atenciones y fortalecer las “Becas Teletón”, que financian tratamientos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad o trastornos del espectro autista, provenientes de familias en situación de vulnerabilidad.

“La Teletón no es solo un evento anual, es un movimiento que transforma la vida de miles de personas. Cada sol donado se convierte en una oportunidad de desarrollo y esperanza”, afirmó León.

La ceremonia cerró con un mensaje de continuidad: la alianza entre empresa, medios y ciudadanía sigue siendo el corazón que impulsa esta causa nacional. Porque en cada edición, la Teletón demuestra que la solidaridad del Perú no tiene límites.