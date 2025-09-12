Teletón 2025 EN VIVO: todo lo que debes saber para unirte hoy a la gran cruzada solidaria

Cada sol donado es una oportunidad de vida. Este 12 y 13 de setiembre, la Teletón 2025 nos convoca nuevamente a unir fuerzas por miles de niñas y niños con discapacidad física, motora o autismo en situación de pobreza. La meta de este año es S/ 8,054,927, un sol más que en la edición anterior.

Hora y canales de transmisión

La maratón solidaria arranca el viernes 12 de setiembre a las 10:00 p.m., en vivo y en simultáneo por América Televisión y TV Perú, además de las plataformas digitales oficiales, incluido el canal de YouTube de la Teletón.Por primera vez, el formato digital tendrá un papel central con batallas en TikTok, retos con influencers y dinámicas interactivas que llevarán la cruzada a cada hogar.

Conductores y artistas invitados

Los conductores principales serán Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, acompañados por más de 200 voluntarios y artistas.El escenario recibirá a:

Matisse (México)

Axel (Argentina)

La exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez, símbolo de resiliencia tras la amputación de parte de su pierna.

Eventos especiales

Ciclotón Teletón: sábado 13 en Larcomar, con más de 500 ciclistas pedaleando por los niños.

Partido de las Estrellas: sábado 13 a las 3:00 p.m. en la cancha Roberto Chale (San Martín de Porres), con José “El Puma” Carranza, Waldir Sáenz y artistas invitados.

En regiones: Arequipa (cena benéfica), Cusco (concierto y feria gastronómica), Chiclayo, Piura e Iquitos (festivales culturales).

Cómo donar

Yape: 989 361 677

Cuenta corriente BCP (soles): 191-011-11-11-0-33

Cajas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional

Más canales en: www.teleton.pe

Transparencia garantizada

La Teletón es una fundación independiente de las Clínicas San Juan de Dios. Todos los fondos son auditados por Price Waterhouse Coopers (PwC) y administrados por un fideicomiso, lo que asegura el buen uso de cada sol recaudado.

En el 2024, la solidaridad de los peruanos permitió financiar más de 122,000 atenciones de rehabilitación. El 70% de lo recaudado provino de ciudadanos de a pie y el 30% de empresas privadas, un recordatorio de que la Teletón es, sobre todo, un esfuerzo colectivo.