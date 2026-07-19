El calendario peruano no solo destaca por sus conmemoraciones religiosas, sino también por jornadas de descanso que muchos peruanos aprovechan para viajar a destinos como Paracas, Máncora o ciudades emblemáticas como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Estas fechas, reconocidas por la legislación, también implican beneficios laborales que buscan retribuir el esfuerzo de los trabajadores en medio de celebraciones de carácter nacional. A continuación te explicamos los aspectos clave que debes conocer sobre el próximo feriado.

Cuál es el próximo feriadosdel 2026

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado obligatorio es el Día de la Fuerza Aérea del Perú , el cual se conmemora el jueves 23 de julio . De esta manera, tanto los empleados del sector público como los del privado podrán gozar de un periodo de descanso. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales más próximos del 2026.

LISTA DE FERIADOS DEL 2026

Al resto del 2026 le quedan 10 feriados nacionales, revisa aquí qué fechas son y qué se celebra:

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.