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Resumen

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Luis Llosa dirige una de las escenas de esta producción que recrea la vida del poeta peruano en diversas casonas de Lima y el Callao, con más de 20 locaciones y un elenco que da vida a los episodios más importantes de su historia. (Fotos: Jairo Artaza - @bald_visual)
Luis Llosa dirige una de las escenas de esta producción que recrea la vida del poeta peruano en diversas casonas de Lima y el Callao, con más de 20 locaciones y un elenco que da vida a los episodios más importantes de su historia. (Fotos: Jairo Artaza - @bald_visual)
Por Ángel Navarro Quevedo

Mientras el sol se niega a dar paso al invierno, en Lima se filma en secreto una película sobre César Vallejo. Es necesario adentrarse para saber lo que ocurre. Un elenco de más de 20 personas recorre más de 20 locaciones para retratar —en aproximadamente 20 momentos clave— la vida y obra del poeta trujillano, quien, al ser tan complejo, tiene al director Luis Llosa repitiendo escenas en diversas casonas de la ciudad.

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