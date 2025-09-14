Gisela Valcárcel vivió unos días de mucha emoción, y no solo por su regreso a la conducción en televisión, sino también por superar el objetivo de la Teletón 2025, que logró recaudar S/9’168,509, superando por más de 1 millón de soles la meta establecida.

A través de sus redes sociales, la popular ‘Señito’ compartió fotografías inéditas de la celebración junto a sus colegas de la televisión en el set de la Teletón 2025.

Las imágenes muestran a Gisela Valcárcel abrazando a sus compañeros y compartiendo diversos momentos con niños que llevan sus terapias con el apoyo de las donaciones en la Teletón.

Gisela Valcárcel compartió un emotivo mensaje para celebrar la meta de la Teletón 2025. (Foto: Instagram)

“¡Perú, juntos lo logramos!”, escribió Valcárcel junto a las fotografías. Este breve, pero significativo mensaje fue del agrado de sus seguidores, quienes se sumaron a los saludos en el post.

Cabe resaltar que Gisela Valcárcel también se sumó a las donaciones de la Teletón 2025 con participación en la suma de S/30 mil, divididos en partes iguales entre su empresa GV Producciones, su familia y ella misma.

De esta manera, Gisela Valcárcel regresó a la conducción televisiva con una importante participación en la Teletón 2025. Ahora, la popular ‘Señito’ se mantiene enfocada en el crecimiento de su programa “América Hoy” en América Televisión y su canal virtual.