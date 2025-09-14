Gisela Valcárcel vivió unos días de mucha emoción, y no solo por su regreso a la conducción en televisión, sino también por superar el objetivo de la Teletón 2025, que logró recaudar S/9’168,509, superando por más de 1 millón de soles la meta establecida.
A través de sus redes sociales, la popular ‘Señito’ compartió fotografías inéditas de la celebración junto a sus colegas de la televisión en el set de la Teletón 2025.
Las imágenes muestran a Gisela Valcárcel abrazando a sus compañeros y compartiendo diversos momentos con niños que llevan sus terapias con el apoyo de las donaciones en la Teletón.
“¡Perú, juntos lo logramos!”, escribió Valcárcel junto a las fotografías. Este breve, pero significativo mensaje fue del agrado de sus seguidores, quienes se sumaron a los saludos en el post.
Cabe resaltar que Gisela Valcárcel también se sumó a las donaciones de la Teletón 2025 con participación en la suma de S/30 mil, divididos en partes iguales entre su empresa GV Producciones, su familia y ella misma.
De esta manera, Gisela Valcárcel regresó a la conducción televisiva con una importante participación en la Teletón 2025. Ahora, la popular ‘Señito’ se mantiene enfocada en el crecimiento de su programa “América Hoy” en América Televisión y su canal virtual.
