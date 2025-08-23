A dos años de su última aparición en la pantalla chica, la conductora y productora Gisela Valcárcel vuelve a la televisión este 2025 para participar en la Teletón este 12 y 13 de setiembre.

“Estoy de vuelta otra vez. Ahora me toca ser parte de la Teletón y estoy más feliz que nunca. Quiero dar el mil por esta causa. No imaginé que mi regreso a un set de TV podría ser de una forma tan maravillosa” , comentó entusiasmada la presentadora.

Por otro lado, Gisela enfatizó el valor de la Teletón como un evento que une al país. “Vuelvo por la Teletón, una causa que siempre he apoyado y que representa la unión de todos por algo más grande”, declaró.

La Teletón 2025, que se transmitirá de forma ininterrumpida durante 26 horas, contará con la conducción de Christian Rivero, André Silva, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, quienes acompañarán a Valcárcel en la emisión.

El evento busca recaudar fondos para apoyar a niños con discapacidad.

Gisela Valcárcel presenta su nueva colección de ropa “WIN by Gisela”

De otro lado, la conductora incursionó en el rubro del diseño y confección de ropa con el lanzamiento de su línea de prendas deportivas y casuales, denominada “WIN by Gisela”.

La colección, disponible de manera digital y en puntos de venta físicos, busca ofrecer “prendas versátiles que se adaptan a múltiples escenarios”, según lo comunicado.

“He tenido tiempo para pensar en lo que me gusta usar, lo que me gusta ponerme, y dije: esto le debe gustar a otras personas. Así empecé a soñar y luego a ponerlo en práctica. Primero imaginé, luego busqué un equipo que lo hiciera posible” , dijo Valcárcel.

La colección, que se inspira en la naturaleza y en un estilo clásico, se distingue por el uso de tonos tierra y tejidos premium brasileños.

Asimismo, las prendas están disponibles en tiendas en Lima (C.C. Plaza Norte, C.C. El Polo y C.C. Plaza Santa Catalina) y en provincias (C.C. Mega Plaza Chimbote y C.C. Mall Aventura Arequipa), además de su tienda online win.com.pe.