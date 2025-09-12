Con la emoción y la esperanza de superar los ocho millones de soles, la Teletón 2025 inició su primera jornada solidaria el viernes 12 de septiembre, marcando también el regreso televisivo de Gisela Valcárcel.

De ese modo, la Teletón 2025 dio inicio a sus 26 horas de transmisión con el objetivo de recaudar un total de S/ 8,054,927 para la rehabilitación de niños en el país, un sol más que la meta del año anterior.

El evento benéfico, transmitido en vivo por América Televisión y TV Perú, comenzó a las 10:00 p.m. y contó con las presentaciones musicales de Milena Warthon y Deyvis Orosco, incluyendo la participación de los niños embajadores del evento.

Gisela Valcárcel regresa a la conducción de la Teletón tras tres años de ausencia. (Foto: Joel Alonzo)

Asimismo, la conducción estuvo a cargo de Gisela Valcárcel, quien regresó a la televisión después de tres años para este evento. Valcárcel estuvo acompañada por Ethel Pozo, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar, entre otros presentadores.

“Después de tres años vuelvo a sus hogares y qué mejor que volver con Teletón 2025” , dijo Valcárcel, destacando la solidaridad de esta causa.

Por otro lado, durante la inauguración, Sergio León, gerente general de Teletón, y Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, también se dirigieron al público, incidiendo en que la participación del público será importante para el logro de esta meta.

“Estamos abriendo un espacio especial para los niños y niñas, que son los verdaderos protagonistas. Y ustedes, desde casa, también pueden ser parte de este momento donando y sumándose a la causa”, dijo Muñiz.

Fernando Muñiz (CEO de América Multimedia), Sergio León (Gerente general de Teletón) y Gisela Valcárcel. (Foto Joel Alonzo)

La Teletón 2025 se extiende hasta el sábado 13 de septiembre, con una programación continua que busca sensibilizar a la población para que realicen sus donaciones. Al cierre de esta nota, la recaudación es de S/ 1,547,576.