La Teletón, uno de los eventos televisivos más emblemáticos y esperados del país, vuelve a prender la llama de la solidaridad con un propósito claro: recaudar fondos que transformen vidas. Para la edición 2025, las expectativas están por las nubes, y como cada año, la meta es superar cifras anteriores, convocando a miles de peruanos a unirse en esta cruzada de generosidad. En esta entrega, te contamos todos los detalles que debes saber para ser parte de este gran movimiento que promete emocionar y movilizar a todo el país.

Cuándo es la Teletón 2025

Según lo anunciado en la programación oficial, la gran jornada solidaria tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre, convocando a toda la comunidad a sumarse y aportar su granito de arena a esta noble causa que busca cambiar vidas.

Cuál es la meta solidaria de la Teletón 2025

La Teletón de este año llega bajo el inspirador lema “Teletón Unidos es posible”, con el firme objetivo de superar la ambiciosa meta de S/8,054,927. Esta cifra representa la esperanza y el compromiso de brindar apoyo integral a niños y niñas con discapacidad física en todo el territorio nacional, un llamado a la unión y la solidaridad que busca transformar vidas.

Por dónde ver la Teletón 2025

Es importante destacar que la Teletón será transmitida tanto por señal abierta como a través de diversas plataformas digitales, garantizando que nadie se quede fuera de esta causa. Gracias a los fondos recaudados, se seguirá ofreciendo atención especializada y tratamientos fundamentales a los niños que lo requieren.

Cómo donar a la Teletón 2025

Por Yape al 989 361 677

A través del BCP – Cuenta Soles Teletón: 191-011-11-11-0-33

A través de Interbank - Cuenta Soles Teletón: 200-3005245794

A través del BBVA - Cuenta Soles Teletón: 0011-0586-0100063341

A través de Scotiabank - Cuenta a Soles Teletón: 000-1650701

A través de BanBif - Cuenta a Soles Teletón: 007-000745991

Tiendas a nive nacional: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass, Promart.

Desde el extranjero: PayPal a la cuenta @teleton20.

Consultando todos los canales disponibles en www.teleton.pe

Qué más debes saber sobre la Teletón

La Teletón es un evento solidario que se organiza para recaudar fondos destinados a ayudar a personas con discapacidades, especialmente niños y jóvenes que necesitan rehabilitación y apoyo médico. Es importante porque no solo une a la sociedad para colaborar con una causa común, sino que también crea conciencia sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Además, gracias a la Teletón, muchas familias que antes no tenían acceso a tratamientos especializados pueden recibir atención y mejorar su calidad de vida.