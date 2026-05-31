Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Empiezan el mes sin luz: en estos distritos a estas horas habrá cortes de luz para este 1 de junio del 2026 | Foto: Pexels
Empiezan el mes sin luz: en estos distritos a estas horas habrá cortes de luz para este 1 de junio del 2026 | Foto: Pexels
Por Redacción EC

El inicio de junio traerá interrupciones programadas en el servicio eléctrico para cientos de familias en distintas zonas del norte del país. Hidrandina, empresa encargada de la distribución de energía en esta parte del territorio nacional, informó que realizará una nueva jornada de suspensión temporal del suministro debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura eléctrica. Estas labores forman parte de un plan destinado a fortalecer la red y garantizar una atención más eficiente para los usuarios. Ante esta situación, se recomienda tomar precauciones para evitar inconvenientes durante las horas sin electricidad. Descubre qué sectores serán afectados, cuáles son los horarios establecidos para los cortes y qué medidas puedes adoptar para prepararte con anticipación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.