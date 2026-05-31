El inicio de junio traerá interrupciones programadas en el servicio eléctrico para cientos de familias en distintas zonas del norte del país. Hidrandina, empresa encargada de la distribución de energía en esta parte del territorio nacional, informó que realizará una nueva jornada de suspensión temporal del suministro debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura eléctrica. Estas labores forman parte de un plan destinado a fortalecer la red y garantizar una atención más eficiente para los usuarios. Ante esta situación, se recomienda tomar precauciones para evitar inconvenientes durante las horas sin electricidad. Descubre qué sectores serán afectados, cuáles son los horarios establecidos para los cortes y qué medidas puedes adoptar para prepararte con anticipación.

¿QUÉ DISTRITOS TENDRÁN CORTE DE LUZ ESTE 1 DE JUNIO?

Las interrupciones anunciadas para el lunes 1 de junio alcanzarán distintos sectores de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Según el cronograma difundido, los trabajos se concentrarán principalmente en áreas de la urbanización Palermo y en otras calles cercanas que forman parte del plan de mantenimiento previsto para esa fecha.

Los usuarios que residen en estas zonas deberán tomar precauciones debido a que la suspensión del servicio se realizará en diferentes bloques horarios a lo largo de la jornada.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS Y SECTORES AFECTADOS?

El cronograma difundido establece tres franjas de interrupción:

De 9:00 a. m. a 10:30 a. m. en diversos puntos de la urbanización Palermo, incluyendo tramos de la avenida América Sur y calles como Apurímac, Madre de Dios, Ilo, Loreto, Huánuco, Huancavelica e Ica.

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. en sectores de Palermo donde se ubican calles como Luis Valle Goicochea, Feijoo de Souza, Antenor Orrego, El Tunante, José Sabogal y Sinchi Roca, además de algunos tramos de la avenida César Vallejo.

De 3:00 p. m. a 5:30 p. m. en diferentes cuadras de las calles Porras Barrenechea, Alejandro Deustua, Amarilis, Javier Heraud, Alberto Ureta y Nicolás Corpancho, entre otras vías incluidas en el programa.

¿POR QUÉ SE REALIZARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO?

La empresa responsable informó que la medida responde a labores de mantenimiento preventivo que buscan fortalecer la infraestructura eléctrica. Entre las acciones programadas se encuentran la renovación de estructuras, la reorganización de redes y otros trabajos técnicos orientados a mejorar el desempeño del sistema.

Estas intervenciones forman parte de un plan destinado a reducir futuras incidencias y garantizar una distribución más eficiente de la energía para los usuarios de la zona, según informa Exitosa.

Foto: Andina.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS USUARIOS?

Ante estas interrupciones temporales, se recomienda a los vecinos organizar con anticipación sus actividades diarias, especialmente si realizan trabajo remoto, estudios virtuales o dependen de equipos eléctricos para sus labores.

Asimismo, es aconsejable desconectar los electrodomésticos antes del inicio de los trabajos para evitar inconvenientes cuando se restablezca el suministro. También se sugiere mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que cualquier modificación en los horarios o zonas afectadas será informada a través de los canales de atención de la empresa.

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