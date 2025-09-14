Han transcurrido poco más de 40 años, y el evento que alberga la esperanza de niños con alguna discapacidad física, todavía continúa recaudando millones de soles buscando beneficiarlos precisamente. La Teletón hoy reúne a las más importantes figuras televisivas del Perú, teniendo en Gisela Valcárcel a su principal promotora e imagen cuyo llamado a colaborar con la causa, ha terminado generando que se cumpla con la meta trazada e incluso logre superarse.

¿CUÁNTO TERMINÓ RECAUDANDO LA TELETÓN 2025 EN PERÚ?

La transmisión gratuita a cargo de América TV y TVPerú, terminó haciendo que la Teletón 2025 pueda llegar a todos los rincones del país, y en esa línea mayor cantidad de personas puedan donar los soles necesarios para alcanzar la meta.

El viernes 12 de setiembre a la 10 de la noche arrancó el evento como tal, y bajo la conducción de Gisela Valcárcel que volvió a pisar el set de canal 4 tras polémica difundida hacia fines de agosto, junto a su hija Ethel Pozo, Cristian Rivero, y Adolfo Aguilar, el gran objetivo fue logrado con la finalidad de ofrecerle tratamiento y rehabilitación a niños atendidos mediante la Clínica San Juan de Dios.

Una vez llegada la medianoche del sábado 13, finalmente la cuenta regresiva llegó, y mediante la señal abierta de América TV y TVPerú, la popular ‘Señito’ reunida con otras figuras invitadas y participantes, dio a conocer que 9 millones 168 mil 509 soles habían sido recaudados por la Teletón 2025 tras largas horas de transmisión.

Para este nuevo año, la meta de los S/8,054.927 acumulados en 2024, terminó siendo superada, y de manera exitosa gracias al aporte solidario de ciudadanos y reconocidas marcas como el BCP que decidió sumarse a la iniciativa con más de 40 años de historia.

ASÍ CELEBRÓ LA TELETÓN PERÚ HABER SUPERADO LA META TRAZADA PARA ESTE 2025

Las redes sociales también fueron un nexo entre la propia Teletón 2025 y los peruanos que siguieron muy de cerca cada caso mostrado televisivamente.

En ese sentido, resulta importante destacar que la “organización social que trabaja todo el año por la rehabilitación integral de niños en situación de vulnerabilidad”, también hizo uso de plataformas digitales para agradecer la gran acogida del evento solidario, y asimismo celebrar que “cuando nos unimos, todo es posible”.

“Superamos juntos la meta Teletón 2025 y eso solo fue posible gracias a la fuerza de un país unido”, expresó la fundación a través de redes sociales, valorando cada sol donado que hizo posible este “resultado histórico” en favor de menores cuyos casos hicieron brotar más de una lágrima.

¿ETHEL POZO DIJO ALGO ACERCA DE LA POLÉMICA DE GISELA VALCÁRCEL CON AMÉRICA TV?

La vida pública y profesional de Gisela Valcárcel vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esto luego que denunciara habérsele impedido el acceso a “América Hoy” cuya conducción está a cargo de Janet Barboza y también Ethel Pozo.

A propósito de la controversia generada por el motivo expuesto, y se acentuara luego que al día siguiente su hija no apareció en pantalla como ocurre de lunes a viernes mediante el canal 4, resulta importante destacar cada una de las palabras vertidas por la primogénita de la popular ‘Señito’ tras lo ocurrido, y terminar retornando al set del magazine matutino.

“Aquí estoy, muy buenos días a todo el Perú, es un lindo día porque estamos en América Hoy“, expresó Ethel Pozo el viernes 5 de setiembre, fecha de su vuelta a dicho programa que conduce junto a Janet Barboza, y luego de una semana donde los comentarios negativos hacia Gisela Valcárcel no faltaron mediante redes sociales.

Lo cierto es que ella retornó al magazine matutino de canal 4 como si nada hubiese ocurrido, y con la alegría que la caracteriza lógicamente evitando pronunciarse acerca de la polémica cuyo protagonismo recae sobre la famosa presentadora televisiva, GV Producciones, y América Multimedia.

Cabe recordar, que el 26 de agosto, Gisela Valcárcel denunció grabándose a las afueras de dicha televisora, haber sido impedida de participar en esa edición puntual del programa luego que promocionara el lanzamiento de propuesta digital llamada “Mostritos y Pirañas”, mientras la otra parte emitió comunicado negando esa versión y la situación de prohibirle el ingreso.