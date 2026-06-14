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Horóscopo de HOY, domingo 14 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: se darán las condiciones propicias para hablar sobre esos temas que en la pareja se eluden. Salud: hará bien en hidratarse más. Sorpresa: el buen humor sana el dolor.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: cambiará de ánimo para resolver diferencias en la pareja y ver las cosas como tal como son. Salud: sentirá alivio de una dolencia. Sorpresa: fin a una etapa.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: despliega su encanto en el entorno y alguien se sentirá atraído de inmediato; posible romance. Salud: descansará mejor. Sorpresa: surge desafío.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: su sensibilidad será muy solicitada en la pareja y se lo retribuirán con gran afecto. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: novedades del exterior.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: su intuición le guiará para comprender a su pareja en un momento difícil y la ayudará. Salud: sentirá gran vigor físico. Sorpresa: entredicho resuelto.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: en la pareja querrá pasar por alto un tema delicado pero no se lo permitirán. Salud: caminar será terapéutico. Sorpresa: un plazo no se cumplirá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: tendrá una diferencia con alguien que le agrada pero la resolverá para un encuentro. Salud: disfrutará de gran energía. Sorpresa: una ayuda llegará sin aviso.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: sentirá gran interés por alguien y la oportunidad para acercarse estará próxima. Salud: tendrá una buena consulta. Sorpresa: problema resuelto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: necesitará que su corazón se exprese con mayor libertad y no pensar tanto. Salud: con gimnasia estará mejor. Sorpresa: alguien del pasado volverá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: las pequeñas atenciones crearán el clima favorable que generarán un romance. Salud: una dieta le dará alivio. Sorpresa: una meta será esquiva.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona; se avecina cálido romance. Salud: superará un molesto dolor. Sorpresa: alternativa increíble.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible generará iniciativas para dialogar sobre aquello que afecta a la relación. Salud: un hábito será perjudicial. Sorpresa: alguien será valiente.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA, CARIÑOSA PERO A VECES ALGO DISTRAÍDA. ATIENDE VARIOS TEMAS A LA VEZ.
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