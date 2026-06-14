Horóscopo de HOY, domingo 14 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: se darán las condiciones propicias para hablar sobre esos temas que en la pareja se eluden. Salud: hará bien en hidratarse más. Sorpresa: el buen humor sana el dolor.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: cambiará de ánimo para resolver diferencias en la pareja y ver las cosas como tal como son. Salud: sentirá alivio de una dolencia. Sorpresa: fin a una etapa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: despliega su encanto en el entorno y alguien se sentirá atraído de inmediato; posible romance. Salud: descansará mejor. Sorpresa: surge desafío.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: su sensibilidad será muy solicitada en la pareja y se lo retribuirán con gran afecto. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: novedades del exterior.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: su intuición le guiará para comprender a su pareja en un momento difícil y la ayudará. Salud: sentirá gran vigor físico. Sorpresa: entredicho resuelto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: en la pareja querrá pasar por alto un tema delicado pero no se lo permitirán. Salud: caminar será terapéutico. Sorpresa: un plazo no se cumplirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: tendrá una diferencia con alguien que le agrada pero la resolverá para un encuentro. Salud: disfrutará de gran energía. Sorpresa: una ayuda llegará sin aviso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: sentirá gran interés por alguien y la oportunidad para acercarse estará próxima. Salud: tendrá una buena consulta. Sorpresa: problema resuelto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: necesitará que su corazón se exprese con mayor libertad y no pensar tanto. Salud: con gimnasia estará mejor. Sorpresa: alguien del pasado volverá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: las pequeñas atenciones crearán el clima favorable que generarán un romance. Salud: una dieta le dará alivio. Sorpresa: una meta será esquiva.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona; se avecina cálido romance. Salud: superará un molesto dolor. Sorpresa: alternativa increíble.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible generará iniciativas para dialogar sobre aquello que afecta a la relación. Salud: un hábito será perjudicial. Sorpresa: alguien será valiente.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA, CARIÑOSA PERO A VECES ALGO DISTRAÍDA. ATIENDE VARIOS TEMAS A LA VEZ.