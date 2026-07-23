Horóscopo de HOY, jueves 23 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que retrasan el avance de proyectos y habrá éxito. Amor: surgirá la necesidad de compartir más tiempo en pareja y ganar en calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: iniciativas inteligentes generarán cambios que facilitan trabajos con beneficios. Amor: habrá opiniones encontradas y malentendidos pero no empañarán la relación.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada dará un vuelco y resultará una idea genial, positiva. Amor: momento propicio para mejorar la comunicación y evitar los desencuentros.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mucho esfuerzo llega a su fin y llegan los beneficios; oportunidad para mejorar. Amor: los momentos íntimos se sumarán y harán crecer la calidez; la armonía surgirá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una oportunidad perdida podría poner en riesgo las metas pero las alcanzará. Amor: aunque no sea su estilo, una iniciativa audaz permitirá concretar una nueva relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su capacidad para resolver problemas y avanzar. Amor: la persona que menos imagina pero parece interesante comenzará a acercarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un plan no se concretará pero no deja de ofrecer elementos brillantes. Amor: momento para no ahorrar las muestras de afecto y comprobar que todo mejorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una situación podría salirse de control, pero con carácter la corregirá. Amor: las vivencias compartidas serán el estímulo para crear un cálido romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: ciertos rumores crearán inestabilidad pero su trabajo resaltará. Amor: descubrirá una agradable afinidad con una persona y un romance será posible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: circunstancias favorables concretarán el negocio más soñado. Amor: un rasgo de desconfianza se convertirá en una traba para la vida de la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una situación complicada le obligará a actuar con cuidado y la resolverá. Amor: el ansia de atención plena en la relación provocará molestias antes que armonía.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento oportuno para iniciar proyectos nuevos que mejorarán las cosas. Amor: de modo inesperado surgirá una mutua atracción con la persona menos imaginada.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA, JOVIAL Y DE VIDA AFECTIVA INTENSA PERO A VECES SUFRE DESENGAÑOS.