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Resumen

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Que a Donald Trump le guste ver su nombre y su rostro en todas partes no es novedad. Antes de ser presidente, el apellido Trump ya estaba en sus proyectos inmobiliarios -torres, hoteles, canchas de golf, casinos- pero también en vinos, corbatas, calzado, colonias y agua embotellada. Desde hace décadas, el mandatario supo hacer de su nombre una marca, y así llegó a la Casa Blanca en el 2017.

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