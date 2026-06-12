Por Christian Mestanza Arquiñigo

Donald Trump moderó el tono de sus amenazas contra Irán el jueves 11, luego de haber asegurado que Estados Unidos lanzaría un gran ataque sobre el país y que, en un futuro “no muy lejano”, podría tomar el control de Kharg, una pequeña isla por donde pasa cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes. Aunque en las últimas horas ambas partes han dado señales de una posible reanudación de las negociaciones, las declaraciones del mandatario estadounidense volvieron a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué tan importante es Kharg para Irán y qué tan viable sería una operación militar para neutralizarla o tomarla?

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