El presidenteDonald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo “mantendrá”, sin que Irán “pueda hacer nada al respecto”.
El presidenteDonald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo “mantendrá”, sin que Irán “pueda hacer nada al respecto”.
“Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘UN MURO DE ACERO’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.
A última hora del martes, Trump había declarado a la prensa que su país tiene “el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”.
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El presidente Donald Trump aseguró el lunes 3 de agosto que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán, a pesar de la desmentida de Teherán poco antes, y sostuvo que estas conversaciones son "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica. (AFP)