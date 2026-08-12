El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo “mantendrá”, sin que Irán “pueda hacer nada al respecto”.

“Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘UN MURO DE ACERO’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Oriente Medio.

Sin embargo, Irán sostiene que en la práctica controla gran parte de ese paso marítimo y que tiene intención de imponer un sistema de peajes en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Un helicóptero utilitario UH-1Y Venom despega de la cubierta de vuelo del USS Boxer (LHD 4). Foto: @CENTCOM

A última hora del martes, Trump había declarado a la prensa que su país tiene “el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”.

VIDEO RECOMENDADO