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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpeará “muy duro” a Irán este jueves en la noche, y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.

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