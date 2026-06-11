El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpeará “muy duro” a Irán este jueves en la noche, y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.

“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE”, dijo el mandatario en su red Truth Social.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos” añadió.

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