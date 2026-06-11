El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpeará “muy duro” a Irán este jueves en la noche, y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.
“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE”, dijo el mandatario en su red Truth Social.
MIRA: Así es el dron naval que rescató a los pilotos del Apache derribado por Irán y marcó un hito militar
“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos” añadió.
Información en desarrollo