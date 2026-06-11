Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este lunes que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego. (Foto: EFE)
El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este lunes que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo este jueves que convertirán Oriente Medio en un “infierno” para Estados Unidos, en medio de nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.