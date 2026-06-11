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Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria política de gran tamaño con misiles de Irán y una espada en la plaza Vanak de Teherán, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria política de gran tamaño con misiles de Irán y una espada en la plaza Vanak de Teherán, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán afirmó este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio “han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó de las “peligrosas consecuencias” a Estados Unidos.

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