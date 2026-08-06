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Resumen

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Las tropas en el terreno al sur de Líbano en medio de la más reciente escalada de ataques de militares de Israel. (Foto: EFE)
Las tropas en el terreno al sur de Líbano en medio de la más reciente escalada de ataques de militares de Israel. (Foto: EFE)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

El Ejército israelí lanzó este miércoles un total de 113 proyectiles contra diferentes puntos del sur del Líbano, la mayor cifra de ataques registrada en un solo día desde el acuerdo marco de seguridad alcanzado entre ambos países a finales de junio, denunció este jueves la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

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