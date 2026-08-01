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Resumen

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Un tanque israelí estacionado en Zawtar al-Charkieh, visto desde Zawtar al-Gharbiyah, gobernación de Nabatieh, en el sur del Líbano, el 31 de julio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Un tanque israelí estacionado en Zawtar al-Charkieh, visto desde Zawtar al-Gharbiyah, gobernación de Nabatieh, en el sur del Líbano, el 31 de julio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia AFP

El Ejército de Israel anunció el sábado que había abatido a varios miembros del movimiento proiraní Hezbolá en la zona de la cresta de Ali al Taher, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego.

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