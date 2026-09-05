La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE.UU. en “otras áreas”, según informó la agencia iraní Fars.

El comunicado de la agencia Fars detalla que la Fuerza Aeroespacial iraní también atacó con misiles balísticos un portaaviones y un destructor de la Armada de Estados Unidos como respuesta a los ataques del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes en la mañana del sábado.

Antes de esta respuesta, el Ministerio de Exteriores iraní “condenó enérgicamente” los ataques contra “mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán” este sábado y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un “crimen de guerra”.