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Resumen

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EE.UU. afirma que sus ataques que destruyeron tres petroleros vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el 5 de septiembre de 2026; sin embargo Irán afirma que eran buques mercantes. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
EE.UU. afirma que sus ataques que destruyeron tres petroleros vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el 5 de septiembre de 2026; sin embargo Irán afirma que eran buques mercantes. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE.UU. en “otras áreas”, según informó la agencia iraní Fars.

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