Otro superpetrolero chocó con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada por Teherán, afirmó este domingo la Guardia Revolucionaria de Irán, que advirtió de que los buques que traten de transitar la estratégica vía sin su permiso serán considerados “hostiles”.

“Este petrolero, que transportaba un cargamento de petróleo crudo y tenía la intención de salir del estrecho de Ormuz, había desactivado sus sistemas de navegación y, al transitar por una ruta no autorizada, sufrió este incidente”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

Al colisionar con la mina, el buque, de cuyo nombre y bandera no se informó, sufrió una explosión y un incendio en la sala de máquinas

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió tras el incidente que los buques que desactiven sus sistemas de navegación e identificación para cruzar Ormuz “serán considerados hostiles y se les aplicarán medidas severas y contundentes”.

'Rogue supertanker' ENGULFED BY BLAST in Strait of Hormuz after hitting sea mine — IRGC Ship 'had turned off all its navigation systems and violated regulations' '3rd rogue oil tanker since yesterday that’s collided with mines' https://t.co/bYX1QBeokB — RT (@RT_com) October 11, 2026

Se trata del segundo incidente similar en dos días después de que ayer otro superpetrolero se incendió tras colisionar con una mina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una vía “no autorizada” por Teherán.

En los últimos días se ha registrado un importante aumento de los ataques a buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

Los ataques contra petroleros en Ormuz se suceden en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.