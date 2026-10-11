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Resumen

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Irán anunció que un superpetrolero chocó con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz. (Captura de video).
Irán anunció que un superpetrolero chocó con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Otro superpetrolero chocó con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada por Teherán, afirmó este domingo la Guardia Revolucionaria de Irán, que advirtió de que los buques que traten de transitar la estratégica vía sin su permiso serán considerados “hostiles”.

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