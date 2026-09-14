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Resumen

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El jefe nuclear de Irán, Mohammad Eslami, en Viena, Austria, el 16 de septiembre de 2024. Foto: EFE/EPA/HEINZ-PETER BADER
El jefe nuclear de Irán, Mohammad Eslami, en Viena, Austria, el 16 de septiembre de 2024. Foto: EFE/EPA/HEINZ-PETER BADER
Por Agencia AFP

El jefe del sector nuclear de Irán no pudo asistir a una conferencia anual en la sede de la agencia de energía atómica de la ONU en Viena debido a la oposición de Estados Unidos, informó este lunes la televisión estatal iraní.

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