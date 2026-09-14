El jefe del sector nuclear de Irán no pudo asistir a una conferencia anual en la sede de la agencia de energía atómica de la ONU en Viena debido a la oposición de Estados Unidos, informó este lunes la televisión estatal iraní.

“Mohamad Eslami y su delegación tomaron un vuelo regular a Viena el sábado, pero fueron bloqueados en el camino debido a obstrucciones de Estados Unidos”, indicó la televisión. Precisó que el alto cargo ha regresado a Teherán.

Tenía que llegar a Austria, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una instancia de control de la ONU, para la conferencia general anual que se celebra hasta el viernes.

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Mohamad Eslami participó en la del año pasado, en septiembre de 2025.

Una fuente diplomática en Viena confirmó bajo anonimato que se le negó la entrada a Austria debido a presiones estadounidenses.

“Es un individuo sancionado y no queremos que los individuos sancionados evadan sus sanciones. Pidió una exención de las sanciones y se le negó”, declaró este lunes el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a la prensa en Viena.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, denunció que la negativa de Viena “a conceder visados a la delegación de la República Islámica de Irán es una decisión totalmente injustificada”.

El 14 de septiembre de 2026, ciudadanos iraníes pasaron junto a una enorme valla publicitaria antiestadounidense con el lema en persa: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", erigida en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

“Es evidente para todos nosotros que este incidente se produjo por las presiones de Estados Unidos, pero esto no exonera al gobierno austriaco de toda responsabilidad”, añadió.

Por su parte, Behrooz Kamalvandi, un funcionario iraní encargado de asuntos jurídicos internacionales en el OIEA, advirtió que este “acto malintencionado de la administración estadounidense” sentará “un precedente que afectará a todo el mundo”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel desencadenaron una guerra contra Irán, argumentando que su programa nuclear representaba un peligro.

Estos dos países, así como los europeos, sospechan que Irán quiere dotarse de armas atómicas pero la república islámica lo desmiente categóricamente.